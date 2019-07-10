روحاني: على الاوربيين القلق من أميركا التي زعزعت المواثيق الدولية

2019/07/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الايرانية، ان" البريطانيين أوقفوا ناقلة النفط في المياه الإسبانية وهم محتلون للمنطقة"، مؤكدا، ان" احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الايرانية يضرّ البريطانيين أنفسهم".واضاف روحاني، انه" لا يجب عليكم القلق من إيران وانما من أميركا التي وضعت كل الاتفاق النووي تحت أقدامها".ونوه الى ان" زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في إطار الاتفاق النووي".انتهى..م.م

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