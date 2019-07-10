2019/07/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط ,اليوم الأربعاء, بعد ظهور بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض معروض.

بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 58.68 دولارا للبرميل.



وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 64.80 دولارا للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولارا.وارتفع الخام الأمريكي وبرنت منذ بداية العام في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.لكن التوترات التجارية تثير المخاوف من ضعف في الطلب، ويبحث المستثمرون عن أدلة على أن الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي يجري استهلاكها.وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.وبحسب البيانات، هبطت مخزونات الخام 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز إلى 461.6 مليون مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 ملايين برميل.انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ملحوظ في اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ملحوظ في اسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).