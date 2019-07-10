مسؤول محلي بديالى: انحسار خطر داعش في حوض العبارة بنسبة 80%

2019/07/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، انحسار خطر تنظيم “ داعش” الاجرامي في حوض العبارة شمال شرق بعقوبة بنسبة 80%.وقال رئيس مجلس ناحية العبارة (13كم شمال شرق بعقوبة) عدنان ملا جواد في تصريح لـ/المعلومة/، ان “خطر الخلايا النائمة لتنظيم داعش في بساتين حوض العبارة انحسر بنسبة 80% بسبب العمليات العسكرية الاخيرة والتي […]

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