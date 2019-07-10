2019/07/10 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ديالى..
اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، انحسار خطر تنظيم “ داعش” الاجرامي في حوض العبارة شمال شرق بعقوبة بنسبة 80%.
وقال رئيس مجلس ناحية العبارة (13كم شمال شرق بعقوبة) عدنان ملا جواد في تصريح لـ/المعلومة/، ان “خطر الخلايا النائمة لتنظيم داعش في بساتين حوض العبارة انحسر بنسبة 80% بسبب العمليات العسكرية الاخيرة والتي […]
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اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، انحسار خطر تنظيم “ داعش” الاجرامي في حوض العبارة شمال شرق بعقوبة بنسبة 80%.
وقال رئيس مجلس ناحية العبارة (13كم شمال شرق بعقوبة) عدنان ملا جواد في تصريح لـ/المعلومة/، ان “خطر الخلايا النائمة لتنظيم داعش في بساتين حوض العبارة انحسر بنسبة 80% بسبب العمليات العسكرية الاخيرة والتي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي بديالى: انحسار خطر داعش في حوض العبارة بنسبة 80%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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