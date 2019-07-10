اردوغان: سنستخدم منظومة

2019/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أردوغان في تصريح للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك، انه" بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا.هذا هو سبب استثمارنا" في شراء هذه الأسلحة".واضاف، أردوغان، أنه" اتفقنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ "إس-400".فيما نوه بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة "G20" مؤخرا بأن قضية "إس-400" ناجمة عن "أخطاء" ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة باراك أوباما، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي".ونقل اردوغان عن ترامب أنه كان على حق في موقفه من شراء "إس-400"، التي تطالب الولايات المتحدة تركيا بإلغاء صفقتها.انتهى..م.م

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