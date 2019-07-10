كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر

2019/07/10 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد اكتشاف علامات وأعراض سرطان الجلد في وقت مبكر أمرا مهما للغاية في علاج المرض القاتل.وبهذا الصدد، عرض موقع “ميرور” مجموعة من العلامات التي يجب ملاحظتها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان: – بقع العمر تنتج البقع العمرية عن زيادة مستوى الصبغة، أو الميلانين، في الجلد.ويمكن أن تظهر بشكل

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