وزارة التربية:اعلان نتائج الثالث متوسط قريبا جدا

2019/07/10 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019.وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت لصحيفة اﻟــﺼــﺒــﺎح وتابعته وكالة صدى , ان “المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻧــﺠــﺰت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﺪﻓــﺎﺗــﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻻﻏــﻠــﺐ المحافظات وﻻﻏــﻠــﺐ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﺪد

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