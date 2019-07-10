مجلس ديالى: 4 الاف فلاح فقدوا مصادر رزقهم في “حوض الوقف” لهذا السبب

2019/07/10 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اكد عضو مجلس محافظة ديالى احمد ارزوقي الربيعي، الأربعاء، أن أربعة الاف فلاح فقدوا مصادر رزقهم في حوض زراعي شمال شرق بعقوبة بسبب تحولها إلى ملاذ لـ” داعش”.وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاضطرابات الامنية التي ضربت حوض الوقف ( 25كم شمال شرق بعقوبة) منذ 2006 وحتى يومنا هذا ساهمت في فقدان اكثر […]

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