2019/07/10 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الايراني حسن روحاني: احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية هو عمل سخيف وخاطئ .

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