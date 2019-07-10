وزير الداخلية يعفي مدير إدارة المراتب.. تعرف على السبب

2019/07/10 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاربعاء، مدير إدارة المراتب العميد حسين سبهان من منصبه وذلك لعدم الالتزام في الدوام الرسمي والواجب المناط به.وقال مصدر في الوزارة، إن “وزير الداخلية ياسين الياسري أجرى جولة ميدانية لمختلف تشكيلات الوزارة بهدف الارتقاء بالعمل وتطويره وبما تنعكس اثاره الإيجابية على خدمة المواطن والمنتسب”.وتابع المصد أن “الياسري لاحظ غياب مدير […]

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