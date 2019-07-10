“بالوثيقة” مرشحو النجيفي لشغل منصب “سفير” أو “قنصل” .. وإبنة مدير مكتبه السابق تتصدر القائمة!!!

2019/07/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء مرشحي تحالف القرار برئاسة اسامة النجيفي لشغل منصب “سفير” او “قنصل”.وحملت القائمة أحد عشر اسما مرشحا تتصدرهم إبنة مدير مكتب النجيفي السابق أمجد توفيق.

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