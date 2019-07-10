محكمة المانية تقضي بسجن لاجئ عراقي مدى الحياة بتهمة قتل فتاة

2019/07/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قضت محكمة المانية، الأربعاء، 10 تموز، 2019، بسجن لاجئ عراقي مدى الحياة بتهمة قتل فتاة في المانيا.وذكرت المحكمة في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا الأربعاء أنه تبين لها "جسامة الجرم الذي ارتكبه المتهم علي ب.، ما يعني أنه من المستبعد أن يحصل المتهم على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما".وتبين لدى المحكمة أن "المتهم 22/ عاما/ اغتصب وقتل الفتاة سوزانا 14/ عاما/ قبل أكثر من عام في منطقة غابات بالقرب من حي إربنهايم في مدينة فيسبادن".وتم العثور على جثة الفتاة، المنحدرة من مدينة ماينتس، داخل حفرة أرضية بالقرب من قضبان سكك حديدية في 6 حزيران/يونيو عام .2018وعقب حوالي أسبوعين على اختفاء سوزانا، تمكنت الشرطة من العثور على جثة الفتاة عقب تلقيها معلومات من أحد الشهود.وعقب فترة قصيرة من قتل سوزانا، فر علي مع أسرته إلى موطنه في شمال العراق، إلا أن السلطات هناك ألقت القبض عليه عقب أيام قليلة من وصوله وتم إعادته إلى ألمانيا من قبل الشرطة الاتحادية الألمانية.وكانت هذه الجريمة أثارت جدلا على مستوى ألمانيا بشأن سياسة اللجوء.وبهذا الحكم تكون المحكمة قد لبت طلب الادعاء العام، الذي اتهم اللاجئ العراقي بخنق سوزانا لإخفاء ارتكابه جريمة الاغتصاب.وذكر الادعاء العام أن المتهم تصرف بدم بارد وبشكل مستهدف وبغدر.ولم يقدم فريق الدفاع مطلبا محددا بشأن العقوبة.وكان علي ب.



اعترف في مستهل المحاكمة بقتل الفتاة، إلا أنه نفى اغتصابها.واعتذر المتهم لوالدة سوزانا في كلمته الأخيرة أمام المحكمة.ويُحاكم اللاجئ العراقي أيضا في قضية أخرى بتهمة اغتصاب فتاة 11/ عاما./ وتجرى وقائع هذه المحاكمة في سرية.

بغداد اليوم-البصرة

حصلت (بغداد اليوم)، الأربعاء، 10 تموز، 2019، على صور توثق الواقع الصحي، في مستشفى الموانئ في منطقة المعقل وسط البصرة.

وناشد مراجعون للمستشفى، في حديث لـ(بغداد اليوم)، "الجهات ذات العلاقة، بإيجاد حلول لتكدس النفايات في ال

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الاربعاء 10 تموز 2019 طقساً حاراً لـ 3 ايام يعقبه انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان ارتفاعاً بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

واضافت ا

بغداد اليوم - بغداد

قالت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الاربعاء 10 تموز 2019، إن وزير الإتصالات نعيم الربيعي يُجامل شركات تهريب الإنترنت ولم يفرض أي عقوبات عليها.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن "الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإ

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