2019/07/10 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان يعقد جلسة للتصويت على الكابينة الحكومية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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