2019/07/10 | 12:27

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برلمان كردستان يمنح ثقته لمسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم وطالباني نائباً له

تأریخ التحریر: : 2019/7/10 12:19

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