2019/07/10 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة التخطيط عن تخصيص نحو ثلاثة تريليونات دينار لبرنامج تنمية الأقاليم 2019.وأكد وزير التخطيط د.نوري صباح الدليمي، في بيان تلقته “خطوة برس”، “تخصيص (2) تريليون و(619) مليارا و(900) مليون دينار لبرنامج تنمية الأقاليم خلال العام الجاري”، لافتاً إلى ان “قطاع التربية والتعليم حظي بالحصة الأكبر بنحو (45%) من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصيص نحو ثلاثة تريليونات دينار لبرنامج تنمية الأقاليم 2019 وكالة خطوة برس.

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