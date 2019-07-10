روحاني: بريطانيا بدأت بزعزعة الامن في البحار

2019/07/10 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، بريطانيا من مغبة زعزعة الامن الملاحي، معتبرا أنها هي من بدأت بزعزعة الامن في البحار وستدرك نتائج عملها.ووصف الرئيس روحاني، في تصريح أدلى به خلال اجتماع مجلس الوزراء الايراني اليوم، ايقاف بريطانيا ناقلة النفط الايرانية بأنه اجراء بالوكالة وتصرف سخيف وصبياني للغاية وخطأ كبير وسيعود بالضرر عليهم.[…]

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