اعتقال رجل وامرأة متهمين باستهداف منزل نائب بقضاء قلعة سكر

2019/07/10 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلنت قيادة شرطة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، القاء القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة متهمين باستهداف منزل نائب بقضاء قلعة سكر.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه، إن ” قوة أمنية مشتركة من مفارز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكنت من القاء القبض على متهمين […]

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