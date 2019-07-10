2019/07/10 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني واعضاء حكومته يوم الاربعاء اليمين القانونية في تولي مناصبهم في الحكومة الجديدة للإقليم في البرلمان.

وصوت برلمان الاقليم في الجلسة التي عقدها صباح الاربعاء على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف بالتشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم مسرور بارزاني وعلى وزراء حكومته.

وتتألف الحكومة الجديد لإقليم كوردستان الذي يرأسها مسرور بارزاني نجل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني من 23 وزيرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني و وزراء حكومته يؤدون اليمين القانونية في البرلمان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني و وزراء حكومته يؤدون اليمين القانونية في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).