2019/07/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكولاجين هو نوعٌ من البروتينات المكوّنة للأنسجة الضامة الموجودة في العضلات والجلد والعظام، ويُشكل الكولاجين ما نسبته 30% من بروتينات الجسم، ويختلف الكولاجين عن البروتينات الأخرى من حيث الشكل والوظيفة.وعند بلوغ الإنسان سن 25 سنة فما فوق يبدأ الكولاجين بالانخفاض في جسمه، ولهذا فإنّه يلجأ إلى الحصول عليه من مصادر خارجية مثل: الحبوب الدوائية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد الكولاجين للمفاصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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