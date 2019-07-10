الداخلية تعقد مؤتمرا موسعا في كربلاء لمناقشة قانون حماية المسعف

2019/07/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..عقدت مديرية الشؤون الداخلية والامن في كربلاء المقدسة، الأربعاء، مؤتمرا عشائريا موسعا حول حماية المسعف بحضور عدد من القيادات الامنية وشيوخ ووجهاء العشائر.وقال مدير الشؤون الداخلية والامن بالمحافظة العميد خضير الصافي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “نعمل بالتعاون مع العشائر الكربلائية على التثقيف والتوعية للعمل على سن هذا القانون الذي ينتظره المجتمع كونه […]

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