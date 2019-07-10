تراجع أسهم أوروبا قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي

2019/07/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء قبل شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مدى يومين سيتابعها المستثمرون عن كثب بحثا عن دلائل بشان خفض أسعار الفائدة

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