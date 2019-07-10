2019/07/10 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاربعاء، عن اغلاق 7 مسارات لتسلل تنظيم “ داعش” الإجرامي في حوض حمرين.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي نجح وبجهود مميزة في اغلاق 7 مسارات لتسلل خلايا تنظيم داعش في حوض حمرين(60كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الحسيني،ان “اغلاق مسارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى تكشف عن اغلاق 7 مسارات لتسلل “داعش” في حوض حمرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية ديالى تكشف عن اغلاق 7 مسارات لتسلل “داعش” في حوض حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).