برلمان كردستان يمنح ثقته لمسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم وطالباني نائباً له

2019/07/10 | 12:34

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بغداد :سومر نيوز

منح برلمان كوردستان، الأربعاء، ثقته لمسرور بارزاني رئيسا لحكومة الإقليم بـ88 صوتاً.

وصوت البرلمان على...

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