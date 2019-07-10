انطلاق فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي في بغداد

2019/07/10 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، بمشاركة اردنية يترأسها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة وبحضور عدد من الشركات والبنوك الأردنية العاملة في تكنولوجيا المعلومات.

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