2019/07/10 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مراسل “خطوة برس” في بغداد، اليوم الاربعاء، بان اعتصام حملة الشهادات العليا دخل يومه الـ25، فيما بين ان المعتصمين انتقلوا من ساحة التحرير الى مدخل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال المراسل، إن المعتصمين انتقلوا من ساحة التحرير الى مدخل مبنى وزارة التعليم العالي في شارع النضال، مبينا ان الاعداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعتصمون من حملة الشهادات العليا ينتقلون من ساحة التحرير الى مبنى وزارة التعليم وكالة خطوة برس.

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