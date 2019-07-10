بالاسماء.. الكابينة الوزراية لاقليم كردستان والبرنامج الحكومي

2019/07/10 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ صوت برلمان كردستان، اليوم الأربعاء 10 تموز 2019، على مسرور البارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كردستان بـ88 صوتاً.كما صوت البرلمان على قوباد الطالباني نائباً لرئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بـ73 صوتاً.

ومنح برلمان كردستان ثقته بالتصويت على الوزراء في حكومة الإقليم:

شورش إسماعيل عبدالله يفوز بمقعد وزارة شؤون البيشمركة بـ73 صوتاً

فرست أحمد عبدالله وزيراً للعدل بـ84 صوتاً

ريبر أحمد خالد وزيراً للداخلية بـ76 صوتاً

آوات جناب نوري صالح وزيراً للمالية والاقتصاد بـ81 صوتاً

سامان حسين محمد برزنجي وزيراً للصحة بـ81 صوتاً

آلان حمة سعيد صالح محمد وزيراً للتربية بـ85 صوتاً

دانا عبدالكريم حمة صالح عبدالرحمن وزيراً للإعمار والإسكان بـ80 صوتاً

ساسان عثمان عوني حبيب وزيراً للبلديات والسياحة بـ85 صوتاً

آرام محمد قادر أمين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بـ76 صوتاً

دارا رشيد محمود وزيراً للتخطيط بـ75 صوتاً

كويستان محمد عبدالله معروف وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بـ74 صوتاً

محمد سعيد علي وزيراً للثقافة والشباب بـ75 صوتاً

عبدالله محمود محمد سان أحمد وزيراً لشؤون الشهداء والمؤنفلين بـ85 صوتاً

بيكرد دلشاد شكرالله الطالباني وزيرة للزراعة والموارد المائية بـ83 صوتاً

كمال مسلم سعيد قرني وزيراً للتجارة والصناعة بـ 85 صوتاً

انو جوهر عبدالمسيح عبدوكا وزيراً للنقل والمواصلات بـ80 صوتاً

بشتيوان صادق عبدالله وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية بـ77 صوتاً

كمال محمد صالح خليل وزيراً للكهرباء بـ85 صوتاً

خالد سلام سعيد الشواني وزيراً للإقليم بـ68 صوتاً

ايدن معروف سليم وزيراً للإقليم بـ78 صوتاً

فالا فريد إبراهيم وزيرة للإقليم بـ83 صوتاً

ووضع البرنامج الحكومي، لرئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني، من قبل لجنة من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ويضم الخطوط العامة للحكومة ويؤكد على تعدد الموارد الاقتصادية المحلية، وتقليص البيروقراطية، والإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كردستان.

الخطوط العامة للكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان:

– تعدد الموارد الاقتصادية المحلية

– تقليص البيروقراطية

– الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية

– حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان

– حماية حقوق المكونات

– الاستمرار في الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة

– توفير المزيد من الفرص لتشغيل رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي

– حل المشاكل مع بغداد وفقاً للدستور

– تطبيع أوضاع المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان

– إيجاد آلية مشتركة للعمل بين البيشمركة والقوات العراقية

– تنمية العلاقات مع الدول

– الحفاظ على علاقات متوازنة في المنطقة

تم منذ العام 1992 تشكيل ثماني كابينات حكومية في إقليم كردستان، وقد اتخذت خطوات هامة في مجال إعمار إقليم كردستان وتوفير الخدمات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الاستقرار.

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