هاتف بشبوش - دفتر ملاحظات (2) .. The Note Book

2019/07/10 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش دفتر ملاحظات (2) ..The Note Bookإيلي تداوي أحد الجنود المصابين ( لون هاموند) بينما حبيبها ( نوح) غافياً مضمداً بالقرب منه على بعد سريرين دون أن تعرفه وهذه أحدى سخريات الحروب وغرائبها التي تعطي بعدا آخراً عن الحب الأليم إذا ما عاند وأصر على الفراق حتى لوعملنا المستحيل ( وأمر مايلقى المحب من الهوى /قرب الحبيب وما اليه وصالُ) .تنشغل إيلي في تطبيب الجندي الجريح الذي يراها جميلة فسلبت......

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