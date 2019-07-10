امين يونس - حمكو والبيئة

2019/07/10 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس امين يونسمارأيكَ ياحمكو في بوادِر التغير المناخي الجاري في الآونةِ الأخيرة ؟ - ماذا تقصد ؟ وّضِح أكثر . * أين كُنتَ البارحة ؟ ألَم تكُن في دهوك ..وكم كانتْ درجة الحرارة ؟ كانتْ حوالي 38 مئوية .تصّوَر ان درجة الحرارة في كثيرٍ من المُدن الفرنسية والإسبانية في نفس اليوم ، كانتْ في حدود ال 45 .صحيح ان إرتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق أوروبا ، هو ضمن " موجة مؤقتة " ، لكنها على أية حال......

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