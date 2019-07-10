2019/07/10 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منال_شوقي من بين كل المذاهب و الفرق الإسلامية، لا أجد أكثر عجباً من القرآنيين، فالقرآني برفضه لمهازل الحديث النبوي قد أثبت أن بالفعل أنه يتمتع بعقل سديد و حد أدني من الذكاء و تفكير منطقي ، كما أنه بالإضافة لذلك شخص يحترم عقله و لديه من الشجاعة الأدبية القدر الكافي الذي جعله يجرؤ على الخروج من قطيع السُنة النبوية طالما أنها لا تتفق مع العقل والمنطق.القرآني يحترم عقله ، و احترامه لعقله نأى به عن ترقيع أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منال شوقي - رب العزة ذَلَّ وهذَى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منال شوقي - رب العزة ذَلَّ وهذَى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).