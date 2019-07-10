2019/07/10 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجاب طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس، لطلب مشجعة صغيرة تابعت من المدرجات المباراة التي جمعت “نسور قرطاج” وغانا الماضي في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.ورفعت المشجعة لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية “ياسين الخنيسي هل يمكنني الحصول على قميصك”، وهو ما استجاب له اللاعب بعد المباراة، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لفتة رائعة من نجم منتخب تونس تجاه مشجعة صغيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لفتة رائعة من نجم منتخب تونس تجاه مشجعة صغيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لفتة رائعة من نجم منتخب تونس تجاه مشجعة صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).