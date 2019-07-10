المنتجات النفطية تجهز القطاع الخاص الاستثماري في كافة المحافظات بـ (86) مليون لتر من زيت الوقود

2019/07/10 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيزها القطاع الخاص (الاستثماري) في كافة محافظات العراق بكميات كبيرة من مادة زيت الوقود بلغت (86) مليون لتر “.وقال مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير في بيان ” أن تجهيز هذه الكمية يتم من خلال هيئة التجهيز في الشركة ووفق الضوابط والتعليمات وإستناداً الى التوجيهات الوزارية ، حيث […]

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