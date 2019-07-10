2019/07/10 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الثلج واحدًا من أحد العلاجات البسيطة والسهلة التي يجهلها الكثيرون، فمكعبات الثلج قادرة على العناية ببشرتنا وتخليصها من التجاعيد.لا تصدقين هذا الأمر؟!! لم لا تجربين بعضًا من استخدامات الثلج التجميلية لتقرري بنفسك؟ 1.لبشرة متوهجة ونظيفة: املئي الحوض بالثلج، وضعي فيه وجهك ثلاث مرات متتالية بحيث تكون كل مرة لمدة 30 ثانية.قد تشعرين بأنّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 فوائد لوضع الثلج على الوجه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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