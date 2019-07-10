صالات نفط الوسط يستهدف تكرار الانجازات في بطولة الاندية الاسيوية

2019/07/10 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المدير الفني لفريق كرة الصالات بنادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، ان فريقه يستهدف تكرار الانجازات في بطولة الاندية الاسيوية والتي ستقام في تايلند خلال شهر آب المقبل.وقال بعيوي في بيان لكرة الصالات العراقية، تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “الفريق سيدخل منافسات بطولة أندية آسيا للحفاظ على النتائج المميزة التي حققها خلال […]

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