العراق بالمرتبة 38 عالمياً والخامس عربياً بأكبر احتياطيات الذهب لشهر تموز

2019/07/10 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المجلس العالمي للذهب، الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه 38 عالميا والخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر تموز، مبيناً أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع على أكبر احتياطيات العالم للذهب.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه واطلعت عليها، السومرية نيوز، إن "العراق حافظ على مركزه 38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر تموز من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طناً وهي تمثل 6,2% من باقي عملاته الأخرى".

وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضاً على المرتبة الخامسة عربياً التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا"، مبيناً أن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن".وتابع، أن "الولايات المتحدة ما زالت تتربع باكثر دول العالم احتياطاً للذهب وبواقع 8.133 طن، تليها المانيا وبواقع 3.367 طن، يليها صندوق النقد الدولي باحتياطيات تبلغ 2.814 طن، يليها ايطاليا بواقع 2.451 طن".

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