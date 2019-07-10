2019/07/10 | 12:44

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بالوثيقة..



هيأة التقاعد تصدر توجيها بشأن توزيع الرواتب ببطاقة الـ كي كارد والماستر

الاربعاء

10

تموز

2019 :

12:41 pm

17

بالوثيقة..



هيأة التقاعد تصدر توجيها بشأن توزيع الرواتب ببطاقة الـ

كي كارد والماستر

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