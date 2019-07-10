لأول مرة بريطانية تحقق حلمها في الـ 95 عاما من عمرها

2019/07/10 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مسنة بريطانية من تحقيق حلم راودها طوال حياتها، بعد انتظار استمر لنحو قرن من الزمن.وذكرت صحيفة “ذي ميرور”، أن المسنة المولودة عام 1924، غلاديس بلاكبورغ، كانت تحلم دائما بالسفر على متن طائرة منذ ظهور أولى الرحلات الجوية التجارية في العالم.ولم تتح للمرأة البريطانية فرصة الطيران على متن الرحلات الجوية، التي كانت تشهد

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