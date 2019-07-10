2019/07/10 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الدين النفطجي

وسرت في سواقي دمي كسعير سرى في الهشم (١)

تمددت وما أبقت عشبا واينعت ثمار من العلقم

وما كان منها اي سوء لكن هو رحيل مع الألم

الى دار ليست بدارنا بل الى رحاب بلا سقم

ودعتك حبيبتي وكلي لوعة للقياك حيث لا ندم

ملفوفة باوراق وردك والعطر فاح من الكلم (٢)

الهشم ...الحطبالكلم....الجرح

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