برلمان كردستان العراق يصوت على وزراء الكابينة الجديدة

2019/07/10 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت برلمان كردستان العراق، الأربعاء، على تسمية مسرور بارزاني، رئيسا للحكومة المحلية الجديدة، كما صوت على منح الثقة للكابينة الوزارية التاسعة، حيث أدى...

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