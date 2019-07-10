2019/07/10 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في جماعة حزب الله، ومن بينهم نائبان، اعتداء على البرلمان وعلى كل لبنان.كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الجماعة التي تدعمها إيران يوم الثلاثاء وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بري يدين العقوبات الأميركي على حزب الله وكالة خطوة برس.

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