وكيل اعماله.. بوجبا لم يفعل شيئاً خاطئاً مع مانشستر

2019/07/10 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر، ان" اللاعب لم يفعل شيئاً خاطئاً للتصرف معه ادارة الشياطين الحمر وتجبره على حضور التدريبات رغم مطالبته بمغادرة النادي.وقال رايولا "رايولا" يث قال في تصريحات لشبكة “talkSPORT” العالمية: “بوجبا لم يفعل شيئًا خاطئًا، هو لاعب محترف ومحترم".وأضاف، ان" النادي يعرف رغبة بوجبا منذ فترة طويلة، من المحزن أن ينتقد البعض ما يحدث دون معرفة المعلومات الحقيقة، وأنا أشعر بالأسف أيضًا كون النادي لم يتخذ موقفًا إيجابيًا تجاه ما يحدث".واوضح، انه" آمل أن يتم التوصل قريبًا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".انتهى..م.م

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