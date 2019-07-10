2019/07/10 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW توصل فريق الشباب البحريني للاتفاق مع المدرب العراقي حامد كاظم للاشراف على حراس مرمى الفريق المشارك في الدوري الممتاز البحريني للموسم المقبل.كاظم اكد في تصريح خاص ل SPORT NOW ” ان ادارة الفريق البحريني اتفقت معه بشكل رسمي على بنود العقد وكافة تفاصيله ولم يتبقى سوى التوقيع في الايام المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب البحريني يتوصل لاتفاق رسمي مع المدرب العراقي حامد كاظم للاشراف على حراس مرمى الفريق) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب البحريني يتوصل لاتفاق رسمي مع المدرب العراقي حامد كاظم للاشراف على حراس مرمى الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).