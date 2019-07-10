القبض على ٦٣ متهما وضبط مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات في البصرة

2019/07/10 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة البصرة القبض على ٦٣ متهما وفق مواد جنائية مختلفة ضبطت مواد مخدرة تقدر ب٢٠٠ غرام وادوات تعاطي المخدرات و بندقية كلاشنكوف.وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ” نفذت تشكيلات المديرية حملة تنفيذ اوامر قبض الصادرة من القضاء و بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح لمطاردة متهمين […]

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