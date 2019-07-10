“بالفيديو” رجلا مرور يعتديان بالضرب والاهانة على سائق مخالف!!!

2019/07/10 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي قيام رجلي مرور بالاعتداء بالضرب والاهانة لسائق سيارة مخالف في منطقة البياع جنوبي بغداد.وتساءل مواطنون هل مهمة المرور ضرب السائق المخالف أم إصدار مخالفة بحقه؟

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