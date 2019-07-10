المشاط : القطاع المصرفي العراقي عليه الاستجابة بسرعة كبيرة للتحولات الرقمية

2019/07/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – علي كريم

قال عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط , إن" التحول الرقمي يعزز القطاع المصرفي داخل العراق".واوضح المشاط في بيان صحفي اليوم, ان"البنوك العراقية ( الحكومية – الخاصة ) حتى تتمكن من الازدهار ، يتوجب عليها الاستجابة بسرعة كبيرة للتحولات المتزايدة التي يشهدها العالم اليوم والإسراع في تحقيق التحول الرقمي لديها".ويضيف المشاط : القطاع المصرفي العراقي شهد تغيرات هائلة على مدار العقد الماضي، بدايةً من الوفاء بالمتطلبات المالية ووصولاً إلى انتشار نماذج الأعمال القائمة على النُظم البيئية وظهور الأجهزة والقنوات والتقنيات الحديثة".وأشار إلى أن"الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لوضع العمليات التنظيمية وزيادة الكفاءة قد تزيد من هامش الربح في المدى القصير للبنوك".وبين المشاط ان"التحول الرقمي الصحيح يمنح ميزة دائمة، من خلال إحداث ثورة في تجربة العملاء في جميع نقاط التواصل الرقمية المصرفية".

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