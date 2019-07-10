الحشد يغلق 7 مسارات لتسلل ’داعش’ في حوض حمرين

2019/07/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى بالعراق صادق الحسيني، الاربعاء، عن اغلاق 7 مسارات لتسلل تنظيم “ داعش” الإجرامي في حوض حمرين....

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