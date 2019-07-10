جنايات كربلاء تصدر حكما باعدام مدان بادخال عجلات مفخخة الى المحافظة

2019/07/10 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بادخال عجلات مفخخة الى المحافظة ومحافظات اخرى.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان ” الهيئة الاولى في محكمة جنايات كربلاء نظرت قضية مدان قام بادخال عجلة مفخخة استهدفت قضاء عين التمر في المحافظة نهاية عام 2015 لقاء مبالغ مالية بالتعاون مع التنظيمات […]

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