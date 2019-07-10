2019/07/10 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مديرية شرطة محافظة الديوانية بإعادة مبلغ مليارين و 327 مليون دينار الى خزينة الدولة كانت المديرية صرفتها كأجور نقل للضباط والمنتسبين خلافاً للضوابط.

وذكر بيان للمكتب حصل عليه موقع "الغدير"، ان" لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام مكلفة بمتابعة حسابات مديرية شرطة الديوانية من قبل المفتش العام جمال الأسدي كشفت عن وجود مخالفات في اجراءات صرف المخصصات المتعلقة بأجور النقل، حيث اتضح للجنة أن حسابات المديرية تقوم بصرف مخصصات نقل (الموقع الجغرافي) لضباط ومنتسبي المديرية خلافاً للضوابط والتعليمات ودون سند قانوني".وأضاف البيان، أن" مكتب تفتيش الديوانية اعد تقريراً مفصلاً بالقضية الى مديرية التفتيش، ضمنه توصية باسترجاع المبالغ المصروفة دون سند قانوني وايجاد الآلية الكفيلة لذلك اضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية توصي شرطة الديوانية بإعادة 327 مليون دينار الى خزينة الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية توصي شرطة الديوانية بإعادة 327 مليون دينار الى خزينة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).