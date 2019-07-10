الداخلية تستبدل مدير موقع مرور التاجي والكاظمية وتمدد ساعات الدوام الرسمي

2019/07/10 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاربعاء، توجيهات فورية لحل مشكلة الزخم الحاصل في مرور التاجيات، واستبدال مدير موقع مرور التاجي والكاظمية وتمديد ساعات الدوام الرسمي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزير تلقاه موقع "الغدير"، ان" استمرارا باهتمام وزير الداخلية، ياسين الياسري، بكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم وبناء على ما تم تناقله حول الزحام الشديد في مديرية مرور التاجيات أصدر وزير الداخلية توجيهاته لمدير المرور العام ومدير مرور الرصافة وكافة المعنيين بالتوجه الفوري الى موقع التاجيات ووضع الحلول والمعالجات السريعة".وأضاف، البيان أن" الوزير وجه باستبدال مدير الموقع في التاجي والكاظمية وارسال عدد إضافي من الضباط إلى الموقع لاستيعاب الزخم الحاصل وإنجاز معاملات المواطنين وتمديد ساعات الدوام الرسمي إلى السابعة مساءالاستقبال الطلبات". انتهى..م.م

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