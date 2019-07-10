الغانمي بحث التنسيق مع السعودية في مجال مكافحة الارهاب

2019/07/10 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي بحث مع نظيره السعودي في الرياض التنسيق المشترك في مجال مكافحة الارهاب “.

وذكر بيان لوزارة الدفاع “دعوة من رئيس أركان الجيش السعودي، وصل رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، إلى المملكة العربية السعودية حيث جرى له استقبال رسمي فور وصوله، وعقد اجتماع موسع مع نظيره السعودي تم خلاله التباحث في إطار تطوير العلاقات التي تربط الجيشين العراقي والسعودي، والتنسيق المشترك في مكافحة الارهاب، وإجراء عدد من التمارين العسكرية المشتركة بين البلدين”.

واضاف البيان أن ” رئيس الأركان زار المتحف الوطني السعودي والكلية الحربية السعودية للاطلاع على البرامج التدريبية والتدريسية في الكلية”.

“ساحات التحرير”

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