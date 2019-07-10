مفتشية الداخلية توصي شرطة الديوانية بإعادة مليارين و327 مليون دينار

2019/07/10 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء ، مديرية شرطة محافظة الديوانية بإعادة مبلغ مليارين و 327 مليون دينار الى خزينة الدولة كانت المديرية صرفتها كأجور نقل للضباط والمنتسبين خلافاً للضوابط.وقال المكتب، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “لجنة تدقيقية من مكتب المفتش […]

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