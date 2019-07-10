عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بينهم اثنين بالدكة العشائرية بالعاصمة

2019/07/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علميات بغداد، الاربعاء، اعتقال عدد من المتهمين بينهم اثنين بالدكة العشائرية بالعاصمة.

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